木曜劇場（フジテレビ系木曜22時枠）で放送されていた『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノでした』が3月20日に最終回を迎えた。 参考：香取慎吾が演じきった“最高男”『日本一の最低男』最終回は人を動かすための“物語”に 本作は、フリーの政治ジャーナリスト・大森一平（香取慎吾）が区議会議員選挙に出馬する物語。 一平は、テレビ局でニュース番組のプロデューサーを務めていた