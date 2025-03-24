「歌う看護師」入山アキ子（55）が23日、“地元”の埼玉県所沢市でカラオケ大会決勝大会を兼ねた20周年公演を開催した。所沢市にある防衛医大で看護師として勤務後に歌手に転身した入山。4年前のこの日に亡くなった恩師・和久井保氏（享年84）の命日に向けて全国を回り勝負作「ザンザ岬」を歌い続けてきた。ところが、数日前から気管支ぜんそくを発症する最悪の体調で登場。和久井夫人ら関係者が見守る中「紀淡海峡」などを