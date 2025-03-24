◇オープン戦ロッテ2−1巨人（2025年3月23日東京D）ロッテのドラフト1位・西川（青学大）が開幕前ラストゲームで3安打。規定打席には達しなかったが、オープン戦は14試合で39打数16安打、打率・410を残し「毎試合、緊張したし、一打席一打席、必死だった。結果、4割を残すことができて良かったなと思います」と振り返った。「2番・左翼」で出場。初回に石川の146キロの直球を叩いて右前打すると、5回は2回に三振させられ