◇オープン戦ヤクルト4−7日本ハム（2025年3月23日エスコンF）オープン戦初登板となったヤクルトの新外国人・ランバートが、日本ハム打線を相手に先発して4回3安打2失点（自責0）と力投した。直球の最速は152キロを計測。2回は味方失策も絡み2点を失ったものの、3回以降は一人の走者も許さず「全体的に調子は良い方だった」と振り返った。春季キャンプ期間に下半身を痛めるも、ここまで調子を上げた助っ人右腕について