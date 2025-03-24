◇オープン戦楽天3−1中日（2025年3月23日バンテリンD）楽天・ドラフト1位の宗山（明大）がオープン戦を終え「いろいろな経験ができた。実戦で感じたことを生かしていければ」と総括した。「いい時は打つべき球、見逃すべき球をしっかり見られた」と収穫を挙げる一方で「課題を挙げれば本当に多くある」と気を引き締める。この日は7回に代走で途中出場も打席は回らず、オープン戦は15試合で打率・231、0本塁打、4打点