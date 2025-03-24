◇オープン戦ヤクルト4−7日本ハム（2025年3月23日エスコンF）ヤクルトは2点を追う6回に連弾で追いついた。まずは赤羽が左翼ポール際にオープン戦1号となるソロ。長岡も右越えソロで続いた。試合は敗れたが、シーズンへ向けて希望を与える2発だった。22日に塩見が左膝を痛めて開幕は絶望的な状況に。山田と村上も離脱中で、この日は3番に座った長岡は「僕も含めて若い選手には凄く良い機会。まだまだガツガツしないとい