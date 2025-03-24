◇オープン戦巨人1−2ロッテ（2025年3月23日東京D）ロッテ戦後、会見で巨人・阿部監督が明かした。「丸が長期離脱になったので、いろんなことを想定していってもらいました」。その後、球団は前日の同戦の走塁で右太腿を痛めていた丸が、この日に都内の病院で「右大腿二頭筋筋損傷」と診断されたと発表した。外野の司令塔で、昨季に1番で114試合に出場した丸の開幕不在が決まったが、阿部監督は言葉通りに“想定”してオ