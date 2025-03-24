■メタプラ 4,730円(+700円、+17.4％) ストップ高 メタプラネット [東証Ｓ]がストップ高。21日、同社は影響力のある意見リーダーや講演者、思想家によりビットコインの発展と金融イノベーションの推進に貢献することを目的に、ストラテジック・ボード・オブ・アドバイザーズを設置し、初代メンバーとしてエリック・トランプ氏を迎えると発表。これを材料視した買いが集まった。