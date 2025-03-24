■ジーネクスト 421円(+16円、+4.0％) ジーネクスト [東証Ｇ]が大幅反発。21日午前11時30分ごろ、シンガポールのＯＮＥＦＴ社及びＯＩＯＨｏｌｄｉｎｇｓ社とＯＮＥＦＴのブロックチェーンインフラソリューション「TSURU」を活用したセキュア環境での顧客情報の共有を実現する「Discoveriez Credit Database（仮）」のリリースに向けて業務提携に関し基本合意したと発表しており