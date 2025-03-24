◇オープン戦西武4−2DeNA（2025年3月23日ベルーナD）西武・高橋が開幕前最後の登板となったDeNAとのオープン戦で5回2安打1失点。最速156キロの直球を軸に4回まで無安打投球も披露し「トータルで見ても良かった。凄く順調に調整できている」と胸を張った。序盤は制球を乱す場面もあったが、すぐに修正。5回は2長短打を許したが、最少失点で切り抜け「力を入れた時に球速に反映されていたし、まだまだいけるところはある