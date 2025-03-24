◇オープン戦DeNA2−4西武（2025年3月23日ベルーナD）オープン戦の最終登板も“劇場”で準備を整えた。DeNAのトレバー・バウアー投手（34）が23日、西武とのオープン戦に先発。5回4失点と課題は残ったが、出力を上げるためにタイラー・ネビン外野手（27）との対戦では直球を予告して、その通りに投球するなど常識外れの調整を披露した。狙うは98年以来27年ぶりのリーグ優勝と2年連続日本一。助っ人右腕がフル回転する。5