◇オープン戦DeNA2−4西武（2025年3月23日ベルーナD）DeNAは23日、桑原将志外野手（31）が右手親指を骨折したと発表した。西武とのオープン戦（ベルーナドーム）に「1番・中堅」で先発出場し、初回に高橋から右手に死球を受けて途中交代。埼玉県所沢市内の病院で診断を受けた。昨季に日本シリーズでMVPを受賞し、今季も開幕から1番として期待されていた元気印の離脱。三浦監督は「開幕は無理。全治はまだ分からない。