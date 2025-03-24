カナダのカーニー首相（60）は23日、4月28日に総選挙を実施すると発表した。カナダを関税で脅し「併合」への意欲すら示すトランプ米大統領への反発から、与党自由党に追い風が吹いており、10月までに予定していた連邦議会下院の解散・総選挙を前倒しする。【写真】「帝国主義国家米国に怒り」トランプ氏の「併合」脅しにカナダ結束カーニー氏は「トランプ大統領の不当な通商政策や、カナダの主権に対する脅迫により、カナダ