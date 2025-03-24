安田大サーカスのクロちゃん（48）が23日、都内で、恋愛小説家デビュー作「クロ恋。」（双葉社）出版記念記者会見を開いた。1月に放送のTBS系「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の企画で、2年付き合ったリチ（28）にプロポーズしたものの失敗したが、サプライズで駆けつけた親友の高橋みなみ（33）から「10年くらい友達やっているけど、連れてきた女性はリチしかいなかった」と暴露された。1月の同会見では「ガンガン行って水揚