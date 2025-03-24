たばこ火災の啓発を促す横浜市消防局のポスター（同局提供）横浜市内で今年１、２月に発生した火災が、前年同期比約６８・８％増の１８４件（速報値）に上ったことが２３日、分かった。出火原因の最多は３９件（同６２・５％増）の「たばこ」で、市消防局は「吸い殻は確実に消火し、ごみ箱などには捨てないでほしい」と注意を呼びかけている。同局予防課によると、火の付いたたばこの表面温度は約２００〜３００度。火種は小さ