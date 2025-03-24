◆明治安田Ｊ２リーグ第６節磐田３−２仙台（２３日・キューアンドエースタジアムみやぎ）ジュビロ磐田は仙台を３―２で下し、今季２度目の連勝を飾った。後半４３分、ＤＦ川崎一輝（２７）のパスに反応したＦＷ佐藤凌我（２６）が決勝の移籍１号。前半の２点リードを追いつかれたが、途中出場コンビの活躍で今季アウェー初勝利をマークした。そっぽをむきかけたサッカーの神様を、もう一度振り向かせた。２点リードを追い