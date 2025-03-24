◆オープン戦巨人１―２ロッテ（２３日・東京ドーム）己の力で生き残った。田中瑛が打者５人全て左と対戦し、１回２／３を無安打無失点。オープン戦６登板、防御率０・９６で終え、移籍１年目で自身初の開幕１軍が内定した。ＯＰ戦を総括し「（例年）この時期は来年野球できるかなってことばかり考えていた。今年こういう結果で、野球人生の中で一番充実しながらできている感じがします」と柔和な表情で語った。５回１死一、