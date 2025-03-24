◆大相撲春場所千秋楽（２３日・エディオンアリーナ大阪）安青錦にとって忘れられない２１歳の誕生日になった。先に高安が勝ち、ウクライナ出身で初めての優勝の可能性は消えていたが「自分の相撲を取るだけ」と集中。頭を下げた低い攻めで関脇・王鵬を切り返しで破った。「これより三役」を新入幕で務め、勝利したのは史上初の快挙だった。１１勝４敗で敢闘賞も受賞。初土俵から所要１０場所の初三賞は尊富士と並び最速（年６場