女優の新木優子が２４日までに自身のＳＮＳを更新し、私服姿を公開した。インスタグラムで「撮影の日の私服」とコメントしたのち、トップスの大きな襟がかわいいコーディネートを披露。続けて、ロングコートを着用したショットもアップした。この投稿にファンからは「やっぱスタイル良いとコート似合いますね！相変わらずかわいくて綺麗（きれい）！」「相変わらずのオシャレさん！」「すごい格好よすぎます」「ポニーテール