「ウエスタン、中日６−５阪神」（２２日、ナゴヤ球場）投打で課題が噴出し、阪神の平田勝男２軍監督（６５）が雷を落とした。先発の津田は４回１／３を投げ、５四球５失点と制球に苦しんだ。指揮官は「全然ダメ。もう先発なんかさせられへんわ。ストライクも入らない。もう当分、投げさせないよ」と突き放した。７失点した９日の練習試合・巨人戦以来となる登板で、再び大量失点した右腕に「次もまた投げさせようという気に全