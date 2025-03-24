「オープン戦、オリックス２−１阪神」（２３日、京セラドーム大阪）“最後の最後”で飾った。岸田オリックスがオープン戦最終戦でついに本拠地初勝利。「オープン戦最後に本拠地で勝てまして良かったです」。岸田監督が試合後、選手とグラウンドに出てファンへスピーチ。つかんだ白星に実感がこもる。“切り込み隊長”が流れを作った。初回、１番・中川が左中間へ二塁打。さらに中堅・近本の悪送球の間に三塁を陥れると、続