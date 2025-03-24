「選抜高校野球・１回戦、東海大札幌７−６日本航空石川」（２３日、甲子園球場）優しい兄とやんちゃな弟。甲子園のグラウンドでそのまんま、を表現した。話題の双子が１回戦突破の原動力となった。強豪・東海大札幌の３、４番。３番を打つ兄・太田勝心外野手（３年）は「親友みたいな。ずっと一緒だったので」と兄弟の距離感を説明する。まずは初回１死二塁から左打ちの勝心が中前打でチャンスをお膳立てすると、その後、