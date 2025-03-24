ドバイ国際競走（4月5日、メイダン）に出走予定の関西馬が23日、栗東で国内最終追いを行った。ドバイシーマクラシックに出走するダービー馬ダノンデサイル（牡4＝安田）はCWコースへ。しまいシャープな脚さばきで6F81秒5〜1F11秒1をマーク。安田師は「今朝は精神状態を確認しました。検疫で周りに馬もいるので問題なく来ています。今回の遠征では日本にいる時と同じような精神状態で出すことがテーマです」と先を見据えた。ド