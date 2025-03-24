「選抜高校野球・２回戦、花巻東６−３二松学舎大付」（２３日、甲子園球場）敗れはしたが、先輩ばりの一撃を聖地に刻んだ。二松学舎大付（東京）の永尾愛蓮（あれん）捕手（３年）が今大会の“柵越え１号”を放った。「やるべきことをやろうと打席に入った結果。反撃の一打になって素直にうれしかったです」ベンチに活気を取り戻した。４−０の七回無死一塁。１ストライクからの内角スライダーに体を回転させ反応。春風に