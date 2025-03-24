「選抜高校野球・２回戦、健大高崎４−３敦賀気比」（２３日、甲子園球場）５球で十分だった。小走りでマウンドに向かう背番号１が拍手と大歓声に包まれる。健大高崎（群馬）の石垣が今大会屈指の投手であると認められている証拠。それでも「プレッシャーは感じなくて、ただ抑えようと」。エースとして帰ってきた１７歳を、聖地が優しく迎え入れた。１点リードを死守した九回２死一塁。好打者・岡部を迎え、下重から「頼んだ