「選抜高校野球・２回戦、花巻東６−３二松学舎大付」（２３日、甲子園球場）１回戦１試合と２回戦２試合が行われ、ドジャース・大谷翔平の母校の花巻東（岩手）が６−３でカブス・鈴木誠也の母校の二松学舎大付（東京）を下して２０１８年以来７年ぶりの８強入りを決めた。巨人・古城茂幸内野守備走塁コーチの次男・大翔内野手（２年）が先制犠飛を放つなど躍動。健大高崎（群馬）は敦賀気比（福井）を４−３で下し、最速１５