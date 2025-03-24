日本代表は３月20日、バーレーン代表に２−０で勝利し、2026年北中米ワールドカップ出場を史上最速で決めた。６勝１分け、24得点２失点と圧倒的な強さを見せた森保ジャパンについて、中国メディア『直播吧』は「日本代表が好成績を収めた理由を分析。森保一監督の留任、海外進出、強豪チームとの対戦」と見出しを打った記事を掲載。次のように綴った。「『サッカーニュース』のハン・ビン記者が日本チームのパフォーマン