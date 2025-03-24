選抜高校野球は２３日で全出場校が登場。スカウト陣から見れば例年と比べてドラフト候補選手が少ない大会となった。そんな中、３年生で躍動したのが横浜・奥村。初戦で打っては３安打、投げては救援で４回無安打無失点投球を披露し、阪神・吉野スカウトは「直球がしっかりコントロールできている。勝てる投手」と評価。投手では滋賀学園・長崎も注目を集めた。野手では身体能力が高い天理・赤埴、俊足が売りのエナジックスポー
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