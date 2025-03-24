「競泳・日本選手権」（２３日、東京アクアティクスセンター）今夏の世界選手権（シンガポール）代表選考会を兼ねて行われ、男子４００メートル個人メドレーはパリ五輪銀メダルの松下知之（１９）＝東洋大＝が４分８秒６１で優勝した。２２日の２００メートルとの２冠を達成。派遣標準記録も突破し、２種目目の世界切符をつかんだ。女子５０メートル自由形は池江璃花子（横浜ゴム）がＶ。男子１５００メートル自由形は大阪・四