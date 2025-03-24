▼5着ヴェローチェエラ（川田）具合は前回より、はるかに良かったです。距離ですね。▼6着ゴールデンスナップ（浜中）レースまではいい感じ。相手が強かったし、スピードを求められて（牡馬との）差が出た感じです。▼7着ワープスピード（横山和）逃げ馬が勝って流れ的にいいポジションで運べた。（今日の騎乗で）分かったこともあるので次に生かしたい。▼8着ウインエアフォルク（古川吉）折り合いがついたし、スタミナが