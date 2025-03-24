【調教師】石坂師は初勝利。JRA重賞は22年府中牝馬S（イズジョーノキセキ）以来、通算2勝目。【騎手】池添も初勝利。JRA重賞はフィリーズレビュー（ショウナンザナドゥ）に続き今年2勝目で通算99勝目。【種牡馬】レイデオロ産駒は延べ22頭目のJRA重賞出走で初勝利。【東西構図】88年タマモクロスから関西馬が38連勝。通算成績は関西馬68勝、関東馬6勝。【巨漢】サンライズアースの馬体重526キロは19年シャケトラの518キ