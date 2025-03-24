「大相撲春場所・千秋楽」（２３日、エディオンアリーナ大阪）大関大の里が３場所ぶり３度目の優勝を飾った。本割で大関琴桜を寄り切り、１２勝３敗で並んだ高安を優勝決定戦で撃破した。大関昇進後は初制覇となった。春巡業での故郷凱旋（がいせん）に花を添え、夏場所（５月１１日初日、両国国技館）では綱とりに挑む。高安は悲願の初優勝を逃したが、技能賞を獲得した。◇◇大の里の強いモチベーションは郷土愛だ