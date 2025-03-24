◆オープン戦巨人１―２ロッテ（２３日・東京ドーム）誰もが待っていた。二塁ベース上でしばらく表情を崩さなかったトレイ・キャベッジ外野手（２７）は、歓喜に沸くベンチを見ると思わず笑みがこぼれた。「仲間が喜んでくれて、すごくうれしかった」。６回２死、フルカウントから益田の内角高め１２８キロシンカーを力みのないスイングで捉えると、打球は右中間フェンスの最上部を直撃。１１打席ぶりの快音は、来日初アーチま