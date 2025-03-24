◆大相撲春場所千秋楽（２３日・エディオンアリーナ大阪）大関・大の里（２４）＝二所ノ関＝が１２勝３敗で３度目の優勝を果たした。結びで大関・琴桜に寄り切りで勝ち、東前頭４枚目・高安（３５）＝田子ノ浦＝との優勝決定戦を制し、昇進３場所目で大関初制覇を決めた。＊＊＊＊＊大の里の優勝は立派だが、強いと思った１５日間ではなかった。序盤は手探り。４日目に若元春に力負けしても問題はないと感じた。異変