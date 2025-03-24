このお話は、著者・にちゃん（©︎nichan_comi）さんの友達が高校時代にバイト先で受けたいじめの体験談が描かれています。主人公・きゅきゅさんがアルバイトの小林にいじめられたと言ったため、店長が小林に直接話を聞くことに。彼は「勘違いしている」と、いじめを否定しますが、店長は他のバイトの子からも話を聞いていると伝えると…。『新人いじめが趣味のフリーター男』第17話をごらんください。