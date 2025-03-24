◇オープン戦阪神1―2オリックス（2025年3月23日京セラD）先発マスクをかぶった阪神・梅野が、オープン戦初マルチとなる3安打を放った。7回1死二塁では、唯一の得点を生む一塁強襲の適時打で存在感を発揮。守っても、15日のカブスとのプレシーズンゲームから2試合続けて門別とコンビを組み、5回2/3を2失点（自責0）の好リード。攻守にきっちりと仕上げ、30日の開幕第3戦での“赤ヘル共倒”へ不安一掃だ。「今年はオープ
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