◇オープン戦阪神1―2オリックス（2025年3月23日京セラD）阪神・門別啓人投手（20）が23日、オープン戦防御率1位を確定させた。オリックス戦（京セラドーム）に先発して5回2/32失点（自責点0）。今春実戦は計7試合、25回2/3を投げて防御率0・00を誇った。80年以降、オープン戦の規定投球回到達者で高卒左腕の防御率0・00は門別が初。初の開幕ローテーション入りを果たす大器が開幕3戦目となる30日の広島戦（マツダ）でプロ