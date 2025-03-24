読売テレビ放送は２３日、「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜、後１・５５）の５代目ＭＣ担当アナウンサーに、入社３年目の西尾桃アナウンサー（２４）が就任すると発表した。現ＭＣの澤口実歩アナは２８日の放送をもって卒業し、西尾アナは３１日の放送より出演する。西尾アナは「ミヤネ屋は家族と一緒によく見ていた思い出の番組。憧れの番組に携わらせていただくことになり、うれしい反面、大きなプレッシャーを感じており