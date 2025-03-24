「オープン戦、オリックス２−１阪神」（２３日、京セラドーム大阪）粘りの投球で“ゼロ”を守った。開幕前最後の登板となった阪神・門別は、緩急を生かして５回２／３を７安打２失点（自責０）。オープン戦を防御率０・００で終えた。「高めに球が集まっちゃった。ランナーが出てからはしっかり投げられたと思うので、継続していきたい」と表情を引き締めた。初回、先頭の中川に初球の直球を左中間に運ばれた。近本の失策も