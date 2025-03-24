「オープン戦、オリックス２−１阪神」（２３日、京セラドーム大阪）阪神はオープン戦ラストゲームを落として、３勝５敗４分けでオープン戦全日程を終えた。自身初の開幕ローテ入りが確定的な門別が先発。５回２／３を７安打２失点（自責０）で、開幕前ラスト登板を終えた。デイリースポーツ評論家の狩野恵輔氏は門別について「先発ローテを任せられる投球を見せてくれた。右打者に対しても直球が生きることを実感したのでは」