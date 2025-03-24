「オープン戦、日本ハム７−４ヤクルト」（２３日、エスコンフィールド）サプライズ好きの日本ハム・新庄監督も思わず目を丸くした。「強いねえ！しかし」。就任後初のオープン戦１位を確定させた翌日。開幕前最後の一戦でも、その力を見せつけた。勝ち越し直後に逆転されて迎えた八回に一挙４点であっさり再逆転。主役は開幕１軍と定位置を争う面々だ。五十幡がこの日２安打目で出塁。代打・吉田が左前打でつなぎ、途中出場