「オープン戦、中日１−３楽天」（２３日、バンテリンドーム）目指してきた３・２８へ、楽天のドラフト１位・宗山（明大）は３カ月間をケガなく走りきった。オープン戦最後の試合は代走での出場で、打席はなし。１５試合を打率・２３１で終え、三木監督も「このままだとスタート、開幕を迎えられる」と合格点。開幕へＧＯサインだ。ベンチスタートとなったこの日は、七回に代走で出場。打席が回ってくることはなかったが、そ