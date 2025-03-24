お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（４８）が２３日、都内で自身初の恋愛小説『クロ恋。』（双葉社刊）発売記念会見を、サプライズゲストの高橋みなみ（３３）らとともに行った。初の恋愛小説は自らの特異な恋愛観が存分に発揮された恋の短編４作。１月放送の「水曜日のダウンタウン」（ＴＢＳ系）で、２年間付き合ったリチさんへのプロポーズに失敗。短編４作中３作は交際中に書かれたことを明かした。会見でもプ