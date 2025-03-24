俳優の岡田将生（３５）がこのほど、都内で行われたＮＨＫドラマ「地震のあとで」（４月５日スタート。総合、土曜、後１０・００）の取材会に共演の橋本愛（２９）、唐田えりか（２７）と登場した。今作は作家・村上春樹氏が１９９５年の阪神淡路大震災後に著した短編集「神の子どもたちはみな踊る」を原作に、年代も舞台も異なる４つの物語をオムニバス方式で実写化。原作の舞台を９５年だけでなく、２０２５年にいたる設定に