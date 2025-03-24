【モデルプレス＝2025/03/24】俳優の岡田将生、橋本愛、唐田えりかが3月13日、都内で行われたNHK総合土曜ドラマ『地震のあとで』（4月5日スタート／毎週土曜夜10時〜／全4話）の完成試写会見に出席。お互いの印象を明かした。【写真】高畑充希＆岡田将生、密着2ショット◆岡田将生、撮影裏話明かす第1話「UFOが釧路に降りる」にて主人公・小村を演じた岡田は、本作に参加した感想を聞かれると「台本を読んでいて、答えが見つからな