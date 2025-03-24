¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/24¡ÛÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾­À¸¡¢¶¶ËÜ°¦¡¢ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬3·î13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿NHKÁí¹çÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¡Ê4·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÅÚÍËÌë10»þ¡Á¡¿Á´4ÏÃ¡Ë¤Î´°À®»î¼Ì²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¿ÌºÒ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ°¦¤¬ÎÞ¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¤½ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¢¡¶¶ËÜ°¦¡¢ÎÞÌÜ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¿ÌºÒ¤Ø¤Î»×¤¤1995Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¼õ¤±¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ùºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤È¼«¿È¤È¤Î