【モデルプレス＝2025/03/24】俳優の岡田将生、橋本愛、唐田えりかが3月13日、都内で行われたNHK総合土曜ドラマ『地震のあとで』（4月5日スタート／毎週土曜夜10時〜／全4話）の完成試写会見に出席。作家・村上春樹氏の短編が原作である本作への思いを語った。【写真】高畑充希＆岡田将生、密着2ショット◆岡田将生「地震のあとで」への迷い村上氏の小説が原作となる作品は映画『ドライブ・マイ・カー』（2021）以来2度目の出演と