女優・モデルの中条あやみ（28歳）が、3月22日に放送されたバラエティ番組「中条・モモコ・内藤の知っとかなアカンサイ 〜関西の灯台もと暗し大照射〜」（毎日放送）に出演。大阪・通天閣周辺には「昔やったら『夜とか来たらアカン』って言われてました」と語った。大阪出身の中条あやみ（阿倍野）、ハイヒール・モモコ（阿倍野）、内藤剛志（福島）の3人が、「関西で有名やけど、詳しくは知らんこと」「関西人がめっちゃ興味