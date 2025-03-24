◆大相撲春場所千秋楽（２３日・エディオンアリーナ大阪）大関・大の里が３度目の優勝で、早くも師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）の優勝回数２回を抜いた。２人は２３日の千秋楽後、大阪・大東市内で部屋のパーティーに参加。取材に応じた二所ノ関親方は、アマチュア相撲でエリートだった愛（まな）弟子の健闘をたたえるとともに、横綱昇進のため、さらなる猛稽古を課した。＊＊＊＊＊部屋の千秋楽パーティー