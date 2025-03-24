活動休止中のダンスボーカルグループ「ＡＡＡ」の宇野実彩子が２４日までに自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。インスタグラムで「春服が着れた日曜日＠ｌａｖａｎｄａ．ｊｐ。これから美容室行ってお仕事へ」とコメントし、唇をとがらせたキュートな表情の、どアップ自撮りショットを披露。この投稿にファンからは「近っ！！」「激近ショットありがとう！！お仕事おつかれさまだよ」「あー可愛（かわい）い、、可愛すぎ